الأرصاد: أمطار غزيرة على مناطق بالسعودية حتى مساء اليوم





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم الجمعة، أن مرتفعات منطقة مكة المكرمة تتأثر بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.





وقال هيئة الأرصاد السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، إن الحالة الماطرة السابقة تشمل الطائف بمكة المكرمة، والسواحل، ومناطق: الباحة، عسير، جازان، مشيرة إلى استمرار الحالة الجوية حتى مساء اليوم.





كما أكد الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، في وقت سابق من اليوم، على أن الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة وجدة، شهد هطول أمطار غزيرة من بدايته لنهايته، وذلك بعد تعاظم السحب الممطرة في سماء مكة، اتساقًا مع الحالة الممطرة التي بدأت فعليًّا على جنوب البحر الأحمر، وتنتقل تدريجيًّا للمناطق غربية.





وأشار زياد الجهني، إلى أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة، ستتجه تلك الحالة إلى السواحل ما بين جدة والقنفذة مرورًا بالليث.





هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.





وتوقع خبراء الأرصاد انتهاء الموجة الباردة الحالية وبدء حالة ماطرة على سواحل البحر الأحمر، من اليوم وعلى مدى الأيام المقبلة، فقال الراصد الجوي سامي الحربي، إنه بدأ العد التنازلي لانتهاء تأثير الموجة الباردة المَعيشة حاليًّا، وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك على المملكة والعراق الكويت وبلاد الشام، جراء تمدد المنخفض الحراري.





ومن جانب أخر، توقع خبير الأرصاد علي السفري الحربي أن يكون اتجاه نشوء السحب الممطرة، اليوم، عبر مياه البحر الأحمر من الجنوب إلى الشمال، بسبب طبيعة حركية التيار المداري الرطب وارتداده إلى الشمال، منوهًا باحتمالية تكون الجبال المحاذية للساحل والقريبة منه أكثر استفادة، خاصة جنوب طفيل نواحي المحرم، وشماله على ديار شعب، مرورًا بجبل سطاع ونشح وجبال عمر وعمير وعمق وبحرة، وربما شرق جدة.



