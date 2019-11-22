3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المواجهة المثيرة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار والتي تنطلق مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر لعام 2019 على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر حاليًا.





منتخب مصر تأهل للمباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا وضمن الصعود لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا 3-0 في نصف نهائي البطولة الإفريقية، بينما صعد منتخب كوت ديفوار للنهائي بعد الفوز على غانا بنتيجة 2-0.





موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا:





تبدأ أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الجمعة 23 – 11 – 2019 في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بالتوقيت ا لعالمي جرينتش، وتذاع المباراة على قناة BEIN SPORTS HD 10، وعلي التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية





وأعلنت بعض القنوات المفتوحة على القمر الصناعي "يوتل سات" 9 شرق عن إذاعة مباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا مساء اليوم الجمعة، ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترددات القنوات الناقلة للنهائي الإفريقي:-





1- قناة Rts 1 السنغالية





التردد: 11881 - التصحيح: 2/3 - معدل الترميز: 27500 - الاستقطاب: عمودي





2- قناة Rts2 السنغالية





تردد القناة: 11900 - معامل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 .





3- قناة ORTM المالية





تردد القناة: 11221 - معدل: أفقي - معدل الترميز: 27500 - ترميز القناة: 3/4.





وذلك بالإضافة إلى نقلها على قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري وبين سبورت HD 10.