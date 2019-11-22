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مران الزمالك| عودة إسلام جابر وحازم إمام وتأهيل شيكابالا في الجيم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام.


عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، حيث تحدث عن أهمية المرحلة المقبلة وخصوصا الفوز على إنبي في الجولة السادسة.


وشهدت التدريبات مشاركة إسلام جابر لاعب الفريق ، بعد غيابه عن مران امس بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، في الوقت الذي خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.


وعاد حازم إمام لاعب الابيض للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث اكمل اللاعب البرنامج التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي.


اكتفى احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بعمل بعض التدريبات البدنية على هامش مران الابيض اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.


وعقد الصربي ميتشو المدير الفني للابيض جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق على هامش مران اليوم، وذلك من اجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في المباريات المقبلة.


وعاد التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي ومباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.


وقام الصربي ميتشو بالاطمئنان على حالة النقاز، عقب انتهاء المعسكر التونسي، قبل المباراة الهامة للأبيض أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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