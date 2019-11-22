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إفريقيا 2019 .. المؤسسة الأمريكية للتمويل والتنمية تعد بضخ استثمارات في قطاع الطاقة بمصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:33 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال أدم بوهلر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الامريكية للتمويل والتنمية الدولية، إن المؤسسة تمضي سريعا لمضاعفة استثمارتها في القارة الافريقية خاصة في قطاع الطاقة ولا سيما الطاقة المتجددة.

 

وأوضح " بوهلر" خلال كلمة له في مؤتمر إفريقيا 2019،  أن هناك الكثير من الفرص بقارة إفريقيا التى لم يتم استغلالها حتي الآن وتحتاج  إلى رؤس أموال ضخمة.

 

وكان قد انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر إفريقيا 2019 في العاصمة الأدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة عدد من رؤساء البلدان الافريقية، والذي تنظمة وزارة الاستثمار بغرض القاء الضواء على الفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، وجذب مزيد من رؤس الأموال لها.

 

ويبلغ  رأسمال المؤسسة الامريكية للتمويل والتنمية و هي حديثة التأسيس   نحو  60 مليار دولار بحسب بوهلر.

 

وأضاف "بوهلر" أن مصر قامت بدور رائع للاستثمار في  قطاع الطاقة بشكل عام، و أن التقرير الدولية تظهر أن الجكومة ملتزمة بمضاعفة استثمارتها في هذا القطاع، مشيرا إلى تطلع البنك للعمل عن كثب  مع الحكومة المصرية وحكومات البلدان الافريقية   لضخ استثمارت جديدة في هذا القطاع حتي يتم توصيل لطاقة لجميع الموطنين,و

 

 

وتابع" بوهلر"، أن رؤية 2030 تجعل الولايات المتحدة متفائلة بالمستقبل القارة الافريقية نتيجة للعديد من المشاريع الاستثمارية التى تم رصدها في تلك الرؤية.

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مؤتمر أفريقيا 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي ا افرقيا 2019

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