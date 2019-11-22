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'الوطنية للإعلام': بث عملية إطلاق القمر الصناعي المصري 'طيبة 1' على الهواء مباشرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:40 م
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ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن نقل شاشات وإذاعات الهيئة لعملية إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، على الهواء مباشرة؛ ليتابع ملايين المصريين إطلاق قمرهم الصناعي الأول للاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على حق المشاهد المصري في متابعة الحدث الوطني والتاريخي، إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1".

وتقدمت الهيئة بخالص التهنئه للدولة المصرية، قيادة وشعبًا، على هذا الإنجاز الهام الذي يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر، وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وأكدت الهيئة بث عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة على الهواء مباشرة.
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الكلمات المفتاحية

طيبة 1 الوطنية للإعلام القمر المصري الفجر

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