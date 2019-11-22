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السيسي: العاصمة الجديدة تؤكد إمكانية تحويل الحلم إلى حقيقة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:45 م
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوفود المشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019، قائلا: "نرحب بكم في العاصمة الجديدة"، مشيرًا إلى أن مقر انعقاد القمة يؤكد إمكانية تحول الحلم إلى واقع، وحقيقة عندما تتوفر الرغبة والإرادة السياسية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن المؤتمر يستهدف بحث العمل المشترك بغرض تحقيق التنمية المنشودة للشعوب الأفريقية في ظل عالم مليىء بالصعوبات والتحديات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبا الحضور بالمؤتمر، "هدفنا أن نسطر معا واقعا جديدا عنوانه هو تحقيق الأفضل لكل مواطني القارة الأفريقية".
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