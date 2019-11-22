عاجل.. قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن مصطفى محمد

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استبعاد مصطفى محمد من قائمة الأبيض لمباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن مصطفى محمد





وجاء تفكير ميتشو باستبعاد مصطفى محمد من قائمة الزمالك للمباراة، من أجل حصوله على أكبر قسط من الراحة بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها المباراة الأهم للفريق خلال الفترة الحالية.

في سياق متصل استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام.

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، حيث تحدث عن أهمية المرحلة المقبلة وخصوصا الفوز على إنبي في الجولة السادسة.

وشهدت التدريبات مشاركة إسلام جابر لاعب الفريق ، بعد غيابه عن مران امس بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، في الوقت الذي خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

وعاد حازم إمام لاعب الأبيض للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث اكمل اللاعب البرنامج التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي.

كما اكتفى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بعمل بعض التدريبات البدنية على هامش مران اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق على هامش مران اليوم، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في المباريات المقبلة.

وعاد التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي ومباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.

وقام الصربي ميتشو بالاطمئنان على حالة النقاز، عقب انتهاء المعسكر التونسي، قبل المباراة الهامة أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.