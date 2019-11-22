Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن مصطفى محمد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:32 م
Advertisements
مصطفي محمد
مصطفي محمد
أحمد السيد
Advertisements

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استبعاد مصطفى محمد من قائمة الأبيض لمباراة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن مصطفى محمد


وجاء تفكير ميتشو باستبعاد مصطفى محمد من قائمة الزمالك للمباراة، من أجل حصوله على أكبر قسط من الراحة بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام.

 

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعب لمواجهة مازيمبي الكونغولي في افتتاح مشوار الأبيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها المباراة الأهم للفريق خلال الفترة الحالية.

 

في سياق متصل استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الاثنين المقبل على ملعب الجيش بمدينة السلام.

 

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، حيث تحدث عن أهمية المرحلة المقبلة وخصوصا الفوز على إنبي في الجولة السادسة.

 

وشهدت التدريبات مشاركة إسلام جابر لاعب الفريق ، بعد غيابه عن مران امس بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، في الوقت الذي خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم.

 

وعاد حازم إمام لاعب الأبيض للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، حيث اكمل اللاعب البرنامج التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي.

 

كما اكتفى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق بعمل بعض التدريبات البدنية على هامش مران اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

 

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني جلسة سريعة مع محمد أسامة طبيب الفريق على هامش مران اليوم، وذلك من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموقفهم من المشاركة في المباريات المقبلة.

 

وعاد التونسي حمدي النقاز ظهير فريق الزمالك إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء معسكر المنتخب التونسي ومباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.

 

وقام الصربي ميتشو بالاطمئنان على حالة النقاز، عقب انتهاء المعسكر التونسي، قبل المباراة الهامة أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميتشو مصطفى محمد قرار مفاجئ رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ ثلث ساعة

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 16 ساعة

3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لكريم بنزيمة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:10 م

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status