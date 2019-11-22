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طارق تهامي: حزب الوفد رقم واحد وسيظل

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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طارق تهامي
طارق تهامي
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الحزب سيخوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب يسعى إلى حصد المقاعد في هذه الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الأول، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية"، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية برئاس محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات وأعضاء وشباب حزب الوفد.

وأضاف " تهامي" أن في حالة أصبح هناك ائتلاف فسيكون هناك ائتلاف مع الأقرب لفكر ومبادئ وثوابت حزب الوفد، موضحًا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة قال خلال جلسة تنسيق قائمة في حب مصر خلال الإنتخابات البرلمانيةالماضية إن الوفد لن يقبل بأن يكون لأى حزب آخر مقاعد أكثر منه فى القائمة، والوفد رقم واحد بالتاريخ والقيمة الوفد رقم واحد والواقع رقم واحد والوفد سيظل رقم واحد.

وأكد "تهامي" أن حصد المقاعد في كل الانتخابات يتطلب أن يكون الوفد رقم واحد والوفد عمره 100 عام والجميع يعرف الوفد وخلال تجربة قمت بها على مجموعة عشوائية من الأطفال تبين أنهم لا يعرفون لا أحزاب في مصر سوى الوفد، ما يؤكد أن الوفد سيبقى حزب يحترم مبادئه.
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الكلمات المفتاحية

مصر حزب الوفد الهيئة العليا الانتخابات أحزاب

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