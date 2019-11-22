حالة الطقس غدًا.. انخفاض في درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار على هذة المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس غدًا، حيث يشهد الطقس غدًا حالة من التغيرات في الأحوال الجوية هذا الأسبوع، وشهدت معظم أنحاء الجمهورية تغييرات في حالة الطقس في الأسبوع الماضي.





ومن المتوقع أن يكون طقس غدًا معتدل نهارًا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة وبارد ليلًا على كافة أنحاء محافظات الجمهورية، ومن المتوقع سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومعظم المحافظات الساحلية.



تعرف على حالة الطقس غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدًا معتدل نهارًا في معظم أنحاء ومحافظات الجمهورية، ويميل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية والقاهرة وصعيد مصر، وحذر الخبراء من الشبورة الصباحية في طقس غدًا السبت 23 نوفمبر 2019.



وشدد خبراء الأرصاد على المواطنين بتوخي الحذر من طقس غدًا وباقي أيام الأسبوع، الذي سيشهد تغييرات في حالة الطقس عامة على أنحاء الجمهورية، وأوضح الخبراء أن الموجه الباردة مستمرة إلى نهاية الأسبوع، وأبلغت الهيئة أن الطقس غدًا وباقي أيام الأسبوع سيشهد انخفاض كبير في درجات الحرارة.



حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر:-



القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13



الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14



مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14



سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13



قنا العظمى 27 درجة والصغرى 14



أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16



نصائح يجب اتباعها للحماية من طقس غدًا

أوصى خبراء الطقس المواطنين بإرتداء الملابس الخريفية الثقيلة نظرًا للتقلبات الجوية الموجودة في فصل الخريف، مؤكدين أن الطقس غدًا سيشهد إنخفاض في درجات الحرارة أثناء فترات الليل.