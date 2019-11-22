الشرطة تعلن القبض على مواطن أطلق النار في معهد تعليم بحفر الباطن





أعلنت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، القبض على مواطن عشريني أطلق النار بسلاح رشاش على معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، بسبب خلاف دار بينه وبين العاملين بالمعهد.





وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن دوريات الأمن باشرت من مساء أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص؛ إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، مؤكدة على إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.





كما أكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.





وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد يوم أمس، على مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحال التجارية في حفر الباطن، مشيراً إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً.





كما أمر المصدر، بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.





ولفت المصدر إلى أنَّ قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.





وأكد المصدر، على أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.



