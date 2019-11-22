Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشرطة تعلن القبض على مواطن أطلق النار في معهد تعليم بحفر الباطن

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، القبض على مواطن عشريني أطلق النار بسلاح رشاش على معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، بسبب خلاف دار بينه وبين العاملين بالمعهد.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن دوريات الأمن باشرت من مساء أمس الخميس، بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص؛ إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، مؤكدة على إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

كما أكدت شرطة المنطقة الشرقية، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد يوم أمس، على مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة إطلاق النار على أحد المحال التجارية في حفر الباطن، مشيراً إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً.

كما أمر المصدر، بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجارٍ استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

ولفت المصدر إلى أنَّ قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد المصدر، على أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حفر الباطن النار المملكة الشرطة السعودية الأمن العام

أخبار تهمك

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لكريم بنزيمة

منذ 41 دقيقة

عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 16 ساعة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ أقل من ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ ثلث ساعة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سبق– السعودية | خلاف على موقف سيارة ينتهي بمقتل شاب داخل مطعم في الرياض

سبق- السعودية| تفاصيل الإطاحة القياسية بمُطلق النار في زفاف أبو عريش

القبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات في وادي الدواسر

"النيابة": المساس بحرمة الحياة الخاصة جريمة موجبة للتوقيف

الإطاحة بمواطن أربعيني حاول إشعال النار بأحد مساجد سكاكا

القبض على مواطن اطلق النار باتجاه جيرانه في حفر الباطن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:10 م

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status