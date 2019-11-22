Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزارة السياحة تستقبل وفداً من كبرى شركات السياحة اليابانية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:36 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
احمد رفعت صديق
Advertisements
استقبلت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى ٢٢ نوفمبر الجارى وفدا يتكون من ١٥ شركة من كبرى شركات السياحة اليابانية بالتعاون مع شركة مصر للطيران، لإبراز تنوع وغنى المنتجات والأنماط السياحية المصرية المختلفة، وتعزيز العلاقات المهنية بينهم وبين شركات السياحة المصرية.

وجاءت هذه الزيارة استكمالا للمشاركة الناجحة لوزارة السياحة في فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذى انعقد خلال الفتـرة من ٢٤ إلى ٢٧ أكتوبر الماضي في مدينة أوساكا باليابان، وحضرته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والذي تم خلاله الاتفاق على تفاصيل هذه الزيارة ضمن عدة إجراءات يتم الإعداد لها بهدف زيادة الطلب على مصر من السوق السياحي الياباني، وذلك بالتزامن مع إعلان شركة مصر للطيران عن إطلاق رحلتها الثالثة بين طوكيو والقاهرة اعتبارا من الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019.

وقد نظمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة برنامجا سياحيا للوفد الياباني، حيث زاروا عدد من المعالم السياحية في كل من القاهرة والأقصر وأسوان.

واختتمت الزيارة أمس الخميس، بعقد ورشة عمل مهنية بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وممثلي شركات السياحة اليابانية ونظرائهم من الشركات المصرية، كما حضر الورشة عدد من مسئولي الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة، وشركة مصر للطيران بهدف مناقشة سبل زيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران الهيئة المصرية المعالم السياحية السياحة اليابانية السياحة

أخبار تهمك

kora live| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لكريم بنزيمة

منذ 39 دقيقة

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

منذ ساعة و نصف

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ يوم

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة السياحة تلتقي وفدا من الشباب الياباني المتضرر من فياضانات يوليو الماضي

مصر تستضيف مواطنين يابانيين من أسر ضحايا فيضانات يوليو الماضي

"المشاط" تغادر إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة بفعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر

وزيرة السياحة: وضعنا برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع ونفذنا محاوره

وزيرة السياحة تفتتح الجناح المصري المشارك في معرض "Tourism Expo Japan 2019"

مشاركة متميزة لمصر للطيران في معرض الجاتا للسياحة والسفر باليابان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:10 م

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

03:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

نجم ريال مدريد يسخر من جاريث بيل في التدريبات بطريقة مهينة

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status