Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي | موعد المباراة والقنوات الناقلة ولتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب " سيلهرست بارك" مباراة Crystal palace vs liverpool، غدًا السبت، في إطار منفسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





موعد مباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءًا بتوقيت مكة، والساعة 7 مساءًا بتوقيت أبو ظبي ودبي .



