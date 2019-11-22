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Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي | موعد المباراة والقنوات الناقلة ولتشكيل المتوقع
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:28 م
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يستضيف ملعب "سيلهرست بارك" مباراة Crystal palace vs liverpool، غدًا السبت، في إطار منفسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.
موعد مباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي غدًا السبت، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6 مساءًا بتوقيت مكة، والساعة 7 مساءًا بتوقيت أبو ظبي ودبي.
القنوات الناقلة لمباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي
وستُذاع مباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي على شبكة قنوات "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المشفرة "beIN Sports HD 2"، وقناة "تايم سبورتس" على التردد الأرضي.
التشكيل المتوقع لمباراة Crystal palace vs liverpool في الدوري الإنجليزي
ومن المتوقع أن يبدأ liverpool مباراته أمام Crystal palace بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جيمس ميلنر - ديان لوفرين.
خط الوسط: فابينيو تافاريس - جورجينهو فينالدوم - جوردان هنديرسون.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
ومن المتوقع أن يبدأ Crystal palace مباراته أمام liverpool بالتشكيل التالي:
حراسة المرمي: فنسينتي جايتا.
خط الدفاع: جويل وارد - جايمس تومكنز - جاري كاهيل - باتريك فان انهولت.
خط الوسط: لوكا ميليفوجيفيتش - شيخو كوياتيه - جيمس مكارثر - أندروس تاونسند.
خط الهجوم: جوردان آيو - كريستيان بنتيكي.
ويتصدر الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة جمعهم من 11 انتصار وتعادل وحيد، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات و3 تعادلات و 5 هزائم.
هل سيشارك محمد صلاح في مباراة Crystal palace vs liverpool؟
أشارت العديد من التقارير البريطانية، صعوبة لحاق محمد صلاح وزميله الظهير الأيسر أندرو روبرتسون بمباراة Crystal palace vs liverpool، وذلك نظرًا للإصابة.
وشارك الثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون في تدريبات فريق ليفربول اليوم بشكل كامل، حيث أكد موقع "This Is Anfild"، أن مشاركة الثنائي في تدريبات الريدز بشكل كامل يعني وجود احتمالية كبيرة لمشاركتهما أمام كريستال بالاس غدًا.
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