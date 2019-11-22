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بعد وفاتها على "سوشيال ميديا".. "سوزان مبارك" من المنيا لقصر الرئاسة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:27 م
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
كلينتون يسرى
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نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، شائعة وفاة والدته سوزان مبارك عقب تعرضها لوعكة صحية، انتقلت على أثرها إلى العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر وفاة سوزان مبارك مساء أمس الخميس.

الفجر خلال التقرير التالى ترصد من هى سوزان مبارك:

نشأة سوزان مبارك

سوزان مبارك اسمها الحقيقي سوزان صالح ثابت، ولدت يوم 28 من شهر فبراير عام 1941 فى مركز مطاي بمحافظة المنيا والدها كان يعمل طبيب ووالدتها ممرضة إنجليزية من ويلز (ليلي ماي بالمز).

. حصلت سوزان على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الزواج من الرئيس المصري السابق حسني مبارك

وفى عام 1959 تزوجت سوزان مبارك من الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك وفي منتصف عام 1961 أنجبت الابن الأكبر علاء، وبعدها بعام ونصف أنجبت الابن الثاني جمال.

أعمال سوزان مبارك

ترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، واللجنة القومية للمرأة المصرية، كما أسست جمعية الرعاية المتكاملة لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية لأطفال المدارس.

تدشين مكتبة الإسكندرية

وفى عام 1993 دشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع وهو مشروع بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب بهدف طبع الكتب من جميع فروع العلم والأدب بأسعار زهيدة تبدأ من جنيه مصري واحد ومستمر مهرجان القراءة للجميع حتى الان فى صيف ويحقق نجاح باهر.

انجازات سوزان مبارك

حصلت سوزان مبارك على العضوية الفخرية للروتاري في مايو 2001 كما تم تكليفها كرئيس فخري لأندية الروتاري بمصر، وقد حصلت على زمالة بول هاريس من الروتاري عدة مرات نظرا لجهودها في دعم أنشطة الروتاري.

حبس سوزان مبارك

وبعد ثورة يناير عام 2011، قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات واتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع مستغلة في ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك كرئيس سابق للبلاد.

قبل أن يصدر حكم عام 2013 ببراءتها في قضية "جمعية مصر الجديدة"، وتم حفظ البلاغ المقدم ضدها.

بعد وفاتها على "سوشيال ميديا".. "سوزان مبارك" من المنيا لقصر الرئاسة
بعد وفاتها على "سوشيال ميديا".. "سوزان مبارك" من المنيا لقصر الرئاسة
بعد وفاتها على "سوشيال ميديا".. "سوزان مبارك" من المنيا لقصر الرئاسة
بعد وفاتها على "سوشيال ميديا".. "سوزان مبارك" من المنيا لقصر الرئاسة
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