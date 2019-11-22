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واشنطن تفرض عقوبات على وزير الإعلام الإيراني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:20 م
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بوابة الفجر
أسماء العزب
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، أن واشنطن تفرض عقوبات على وزير الإعلام الإيراني، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، النظام الإيراني بفرض عقوبات صارمة على المسئولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال بومبيو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "سنحاسب ونفرض عقوبات على المسؤولين الايرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ".

من جانبها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، اليوم الجمعة، إن النظام الإيراني قام باعتقال آلاف المتظاهرين، مشيرةً إلى أن واشنطن اطلعت على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 100 متظاهر.

وأضافت أورتيجاس في بيان نشرته الوزارة: "على الرغم من قطع النظام الإيراني للإنترنت إلا أن الإيرانيين نجحوا في إيصال أدلة مصورة على وحشية النظام للعالم".

وتابعت: "الولايات المتحدة تراقب المظاهرات في إيران عن قرب وتدعم الإيرانيين الذين يخاطرون بحيواتهم".

وتحدثت تقارير حقوقية أن آخر حصيلة (غير رسمية) لضحايا احتجاجات البنزين في إيران بلغت 200 قتيل وأكثر من 3000 جريح، في حين أكدت السلطات الإيرانية اعتقال قرابة ألف شخص.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال في بيان صحفي: "وفقا للتقارير الأخيرة، أدت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص.. نقدم تعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع البيان: "كما ينبغي مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل وليس من خلال استخدام العنف.. نتوقع أن تمارس قوات الأمن الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات، أي عنف غير مقبول.. يجب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع".



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وزير الاعلام الايراني واشنطن فرض عقوبات الخارجية الأمريكى التعامل مع الاحتجاجات

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