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ريال مدريد يجهز مفاجأة مدوية لكريم بنزيمة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:20 م
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بنزيمة
بنزيمة
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يجهز نادي ريال مدريد الإسباني مفاجأة كبرى للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وفقاً لما نشرته تقارير صحفية صباح اليوم الجمعة.


واكدت صحيفة ماركا الإسبانية على أن إدارة نادي ريال مدريد تستعد لمكافأة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بتمديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما ظهر بصورة رائعة للغاية في قيادة خط هجوم الفريق.


واشارت الصحيفة إلى أن بنزيمة نجح في سد فراغ كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السابق بعد رحيله إلى يوفنتوس في الصيف قبل الماضي.


واوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد إلى أن بنزيم نجح في تسجيل 9 أهداف كاملة خلال 11 مباراة بقميص النادي الأبيض في الليجا، كما سجل 4 أهداف خلال 4 مباريات في البطولة ذات الآذنين ليدفع الإدارة في التفكير لتمديد عقده بالفترة القادمة.

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