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أحمد خالد صالح ينضم إلى قائمة أبطال فيلم "شريط 6"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد خالد عن انضمامه لفيلم "شريط6"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو داخل لوكيشن تصوير فيلم"شريط 6"، وعلق على الصورة قائلاً: "فيلم" شريط6 الغلطة بفورة"، قريبًا ٢٠٢٠".

وتدور أحداث فيلم "شريط 6" حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى، وهى الشخصية الذي يقوم بها الفنان خالد الصاوى خلال أحداث العمل، و تتوالى الأحداث فى إطار رومانسى، والفيلم يشارك فى بطولته خالد الصاوي، ياسر الطوبجي، أحمد خالد صالح، طوني ماهر،طارق عبد العزيز، خالد أنور.

وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسلى "زودياك"، "أبو جبل"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا.
أحمد خالد صالح ينضم إلى قائمة أبطال فيلم "شريط 6"
أحمد خالد صالح ينضم إلى قائمة أبطال فيلم "شريط 6"
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الكلمات المفتاحية

فن أخبار الفن،الفجر أخبار الفن أحمد خالد صالح

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