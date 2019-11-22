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"مصر العامة" تنظم ندوة لمناقشة ديوان " شيء من هذا الغبار"

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:18 م
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علاء عبد الهادي
علاء عبد الهادي
سعد نبيل
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تنظم الجمعية المصرية للأدب المقارن، والحلقة المصرية لدراسات النوع والشعريات المقارنة، برئاسة الشاعر الكبير والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان " شيء من هذا الغبار"، وذلك يوم الأحد 24 نوفمبر الحالى، فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر مكتبة مصر العامة.

تأتى الندوة بمشاركة الشاعر القدير عاطف عبد العزيز، والمتحدثون الدكتور محمد سلامة، والدكتور أبو اليزيد الشرقاوى، والدكتور نهاد راحيل. ويصوّر الشاعر في الديوان، الذي يحمل عنوان "شيء من هذا الغبار"، اللحظة على شكل يوميات في القاهرة، داخلًا في تفاصيل عادات قاطنيها وحياتهم الخاصة وزواياها المعتمة.
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الكلمات المفتاحية

مكتبة مصر العامة علاء عبد الهادي

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