"مصر العامة" تنظم ندوة لمناقشة ديوان " شيء من هذا الغبار"

تنظم الجمعية المصرية للأدب المقارن، والحلقة المصرية لدراسات النوع والشعريات المقارنة، برئاسة الشاعر الكبير والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، ندوة ثقافية لمناقشة ديوان " شيء من هذا الغبار"، وذلك يوم الأحد 24 نوفمبر الحالى، فى تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر مكتبة مصر العامة.



