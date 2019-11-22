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البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد : ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولارلسد الفجوة التمولية لدول القارة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال بنديكت اوراما  رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، إن البنك ملتزم بضخ استثمارات بقيمة  5 مليار دولار لسد الفجوة التمولية في القارة الافريقية.

 

واشار" بنديكت" متحدثا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة افرقيا 2019،  إلى أن البنك وضع نظم استثمارية لسد الفجوة التمولية لدول القارة الافريقية، والتى من المتوقع أن تبلغ 50 مليار دولار،  مشيرا إلى ان البنوك الدولية تسعي لتوفير تلك التمويلات  التى ستحسن من وضع التجارة والنقل داخل قارة افريقيا.

 

وأكد" بنديكت" على أن  اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدان الافريقية تحتاج إلى تمويلات تقدر 10 مليارات دولار، مشيرا إلى دورها الكبير في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للبلدان الافريقية.

 

وكان فاعليات مؤتمر افرقيا 2019 انطلقت اليوم في العاصمة الادارية  الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى  تهدف لالقاء الضواء على الفرص الاستثمارية بالقارة الافريقية؟

 

 

وأضاف اأن هناك رصد لنحو 50 مليار دولار للدول الافرقية لتلبية أحتياجتها التمويلة، مشيرا إلى ان البنوك الدولية تسعي لتوفير تلك التمويلات لدعم جهود القارة الافريقية في توفير النقل والموصلات.

 


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الكلمات المفتاحية

مؤتمر افرقيا 2019 الرئيس عبد الفتاح السيسي افرقيا 2019 أمم إفرقيا

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