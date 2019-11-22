تعرف على سبب غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس ضد أتالانتا





أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره نادي أتالانتا القادمة في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة يوفنتوس لمواجهة أتالانتا





وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة نادي أتالانتا في بطولة الدوري الإيطالي استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق في مفاجأة صادمة لجميع جماهير النادي.





ساري يعلق على سبب استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس





وعلق ساري على استبعاد رونالدو من مواجهة أتالانتا قائلا: "رونالدو لن يشارك في مباراة أتالانتا القادمة ليحصل على جزء من الراحة".





يذكر أن رونالدو كان قد عانى من بعض الآلام في الركبة منذ فترة مع نادي يوفنتوس منعته من خوض بعض التدريبات مع الفريق.





مشاركات كريستيانو رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم





وقد شارك كريستيانو رونالدو في 17 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.





موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي





وستلعب مباراة نادي يوفنتوس وونظيره نادي أتالانتا غدا السبت 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي





ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق الإيطالي حتى الآن في بطولة الدوري.



