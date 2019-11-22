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3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة برشلونة
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:12 م
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حدد نادي برشلونة الإسباني احتياجات الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل عقب نهاية الموسم الجاري لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم.
ووفقاً لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة حدد مطالبه في تعاقدات صيف 2020 بناء على طلبات الفريق من احتياجات قادمة
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يريد قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم صريح في صيف 2020.
ويحتاج نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم ليكون بدلاً من الأوروجوياني لويس سواريز الذي ينتهي عقده مع البارسا في 2021 مع خيار التجديد لموسم واحد حتى 2022.
وكانت التقارير قد أشارت إلى اهتمام برشلونة بالتعاقد مع عدد من المهاجمين على رأسهم؛ لاوتارو مارتينينز لاعب إنتر ميلان وإيرلينج هالاند مهاجم سالزبورج النمساوي.
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