تجديد حبس تاجرى مخدرات لحيازتهم أسلحة وذخائر بالبساتين

جددت محكمة جنح البساتين، حبس تاجري مخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر، وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بقيادة الرائد أحمد مختار معاون المباحث من ضبط كل من "ا. ح"، 31 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 20531 1108 لسنة 2017م الطالبية بالجيزة "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، س ا، 34 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1909 1202 لسنة 2017م الهرم بالجيزة " مفرقعات " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات حال استقلالهما السيارة ماركة BMW ( قيادة الاول " مستأجرة " ) بميدان عرب المعادي ـ دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام، بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12مم، طلقتين من ذات العيار، فرد خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار "، 800 جنيه، 2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.