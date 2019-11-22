حفل الهضبة بـ"القاهرة السينمائي" يحمل شعار"أمامه تتحول النجوم إلى معجبين"

نشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صور من حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس، علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.









وظهر بالصور اندماج وتفاعل وهتافات جميع النجوم الحاضرين مع أغاني الهضبة عمرو دياب، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الصور معلقين عليها "أمامك تتحول النجوم إلي معجبين".





وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا، ودرة، وايتن عامر، ونجلاء بدر، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على الاستمتاع بأغاني الهضبة القديمة والجديدة.



