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حفل الهضبة بـ"القاهرة السينمائي" يحمل شعار"أمامه تتحول النجوم إلى معجبين"
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:02 م
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نور طلعت
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نشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، صور من حفله الغنائي الذي أحياه مساء أمس، علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.
وظهر بالصور اندماج وتفاعل وهتافات جميع النجوم الحاضرين مع أغاني الهضبة عمرو دياب، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الصور معلقين عليها "أمامك تتحول النجوم إلي معجبين".
وحضر الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا، ودرة، وايتن عامر، ونجلاء بدر، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على الاستمتاع بأغاني الهضبة القديمة والجديدة.
يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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