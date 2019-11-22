مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق: سوزان مبارك تغادر العناية المركزة

كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تطورات جديدة بالحالة الصحية لسوزان مبارك.





وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن سوزان مبارك غادرت غرفة العناية المركزة الآن، حيث تعالج بإحدى المستشفيات من مضاعفات إجراءاها لعملية جراحية في منطقة الديسك بالظهر، ونُقلت إلى غرفة عادية بعد استقرار حالتها الصحية.





وأكد المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته، أن الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق استقرت بشكل كبير، متوقعًا أن تغادر المستشفى خلال ساعات.





وكانت شائعات طاردت زوجة الرئيس السابق، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حوال وفاتها، وخرج فريد الديب محامي أسرة الرئيس الأسبق، ليكذب هذه الشائعات، ويتوعد مروجيها.





وأعلن عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أن جدته بصحة جيدة.



