إزالة التعديات على مسطح قلعة قايتباي وحلقة السمك بالإسكندرية (صور)



جاء ذلك بمشاركة كل من المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحى وإدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعه الميدانية وإداره الايرادات ووحده التدخل السريع وإدارة الأملاك الأميرية وإدارة رخص المحلات بالحي والإدارة العامه للمتابعة بالمحافظة وقوات الحماية المدنية وقوة أمنية من قسم الجمرك.





اسفرت الحملة عن إزلة التعديات على مسطاح قلعة قايتباى، كما تم إزالة سقف وجنب خشبى ملاصق لجدار المسطاح بناء على قرار ادارة الاملاك الاميرية رقم٢١٩ لسنة ٢٠١٥، وإزالة التعديات على مسطاح حلقة السمك وتم التحفظ على مناضد متحركة وانابيب بوتجاز نظرأ لامتناع اصحابها عن سداد حق الانتفاع الخاص بيها وفقا لقرار ٤٣٠لسنه ٢٠١٨ الصادر من ادارة الاملاك الاميرية وتم ازالة شوايات مخالفة لقوانين.



هذا وقد قامت إدارة الإيرادات بتحصيل جزء من المستحقات لحق الانتفاع الخاص لبعض المناضد المتحركة.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجمؤك بالإسكندرية، برئاسة نجوى أمين رئيس الحي، حملة مكبرة لإزلة بعض التعديات على الأملاك الأميرية بنطاق الحى بناء على الموجه الرابعة عشر.