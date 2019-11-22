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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019.. مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 22 / 11 / 2019، أبرزها مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا

وانطلقت مباريات اليوم بمباراة جنوب أفريقيا ضد غانا، في تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

مصر ضد كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة TIME SPORT البث الأرضي، وقناة 10 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ14"

ليفانتي ضد ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس، والثامنة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ12"

بروسيا دورتموند ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة والنصف بتوقيت تونس، والسابعة والنصف بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 5 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ14"

باريس سان جيرمان ضد ليل، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة إلا ربع بتوقيت تونس، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة العاشرة"

حيث بدأت الجولة اليوم بمواجهتي أبها ضد الفتح، والحزم أمام الرائد على أن تستأنف بمواجهة:

 

الشباب ضد الفيحاء، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة إلا ثلث بتوقيت تونس، والخامسة إلا ثلث بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

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الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة مصر ضد كوت ديفوار اليوم جنوب افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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