القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار اليوم.. مشاهدة مباراة مصر اليوم مجانًا عبر beIN SPORT المجانية

تستعد الجماهير المصرية لمشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوت ديفوار الأولمبي، فى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، فى بطولة نجحت على الأراضي المصرية، بعدما تم إستضافتها من يوم 8 نوفمبر وحتى غدا الجمعه الموافق 22 نوفمبر، فى مباراة قوية تجمع بين منتخبي مصر وكوت ديفوار الذى صعدوا رسميا للأولمبياد بعدما تأهلوا للمباراة النهائية، وينتظر جماهير مصر تتويج المنتخب الأولمبي الذى يقوده شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني، بالبطولة الإفريقية لإول مرة فى تاريخ مصر بالبطولة التى إنطلقت عام 2011.





تردد قناة تايم سبورتس Time Sport HD

تنقل قناة تايم سبورتس Time Sport HD مباريات كاس الامم الافريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 على البث الأرضي، وتتميز القناة بوجود أقوى المجللين وأقوى الضيوف ويتغطية رائعه للمباريات عن طريق أفضل المراسلين من كل الأماكن من الملعب الذى يقام عليه اللقاء وكواليس حيه من فنادق الإقامة ويتواجد بها أفضل المعلقين، لذلك يبحث الجميع عن التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التى تديع كل مباريات البطولة وستذيع المباراة النهائية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي الذى سيقام فى الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية للبطولة.





تردد قناة تايم سبورتس التى ستذيع مباراة مصر وكوتديفوار

التردد :11449

أفقي 5/6

27500





وتضم قناة تايم سبورتس العديد من المذيعيين اللامعين مثل سيف زاهر وإبراهيم فايق الذى إنضم للقناة مؤخرا، وأيضا حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق وأيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق وعماد متعب نجم الكرة المصرية السابق، وتقوم القناة برصد كافة الكواليس، وستذيع قناة تايم سبورتس Time Sport HD على التردد الأرضي مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب كوتديفوار الأولمبي فى نهائي كأس الأمم علي التردد 11449.