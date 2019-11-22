الصين: سعر صرف اليوان سيبقى مستقر داخل نطاق معقول

كشف التلفزيون الصين الرسمي عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ قوله، اليوم الجمعة، إن الصين ستُبقي على عملتها اليوان مستقرة بشكل أساسي داخل نطاق معقول ولن تلجأ إلى خفض تنافسي في القيمة.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن لي قوله في اجتماع مع كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن بكين ستمضي قدما في إصلاح للعملة يستند إلى السوق.

وقال لي إن الصين ستجعل قطاعات البنوك والأوراق المالية والتأمين لديها أكثر انفتاحا، مضيفا أنها تعمل في اتجاه تحقيق هدف الإلغاء الكامل للقيود على ملكية الأجانب في تلك القطاعات