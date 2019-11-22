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تحرير 707 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية ببني سويف

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين بشان نتائج الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث صرح المحافظ،بأنه هذه الحملات على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، قد أسفرت عن تحرير 707 محضر لمخالفات تم رصدها أثناء المرور والتفتيش المفاجئ على معظم المخابر بمراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان له، أنه بحسب تقرير مديرية التموين، خلال شهر سبتمبر الماضي تم تحرير 357 محضر بواقع 83 محضر لعدم الإلتزام بالمواعيد، 94 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 132 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 27 محضر لتجميع والتصرف في الدقيق، و21 محضر توقف عن الإنتاج، وخلال شهر أكتوبر الماضي، تم تحرير 350 محضر بواقع 81 محضر لعدم الإلتزام بالمواعيد، 86 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 137 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 34 محضر لتجميع والتصرف في الدقيق، و12 محضر توقف عن الإنتاج.
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