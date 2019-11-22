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"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:32 م
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محمد الأمير
محمد الأمير
كريم هاشم
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يستعد المهندس محمد الأمير، لنشر كتابه في معرض القاهرة الدولي القادم 2020، والذي يحمل اسم "من وإلى"، ووقع مساء أمس الخميس، عقد كتابه الجديد.

ويسرد "أمير" خلال صفحات كتابه عن الحياة الاجتماعية وتربية الأطفال وتعليمهم القيم والمبادئ مرورًا بمرحلة المراهقة، ويوضح خلالها كيفية المرور بحياة عاطفية هادئة بعيداً تمام البعد عن الإضرابات السلوكية التي يتعرض لها الكثير في هذه الفترة.

ونشر "أمير" خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور يروج لكتابه الجديد قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مضيت اليوم عقد كتابي الجديد "من وإلى" بعد مجهود دام شهور طوال وجهد وتعب كتير وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية.

وتابع "امير" ان سوف يكون متواجد هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠.

وأختتم "أمير" كلامه مشيرًا أن أرباح الكتاب كاملة ستكون لمستشفي أبو الريش للأطفال.

ويذكر أن هذه هى التجربة الأولى للمهندس محمد الأمير، في الكتابة فهو دائما يعمل في مجال الصحافة والإعداد التلفزيوني، وهو خريج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، وكان يعمل منسق عام لملف التنسيق الطلابي وقتها في المركز الإعلامي بجامعة الفيوم.
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
"من وإلى" كتاب جديد لـ"محمد الأمير" في معرض القاهرة الدولي القادم
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الكلمات المفتاحية

من وإلى معرض القاهرة الدولي محمد الأمير القاهرة الدولي

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