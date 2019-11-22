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تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين مصر وكوت ديفوار.. مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اليوم

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:43 م
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مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة مصر بث مباشر اليوم
عبدالقادر عرابي
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يشهد ستاد القاهرة الدولي المشهد الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 والمقامة حالياً في مصر، حيث يلتقي منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاماً بنظيرة منتخب كوت ديفوار في نهائي البطولة غداً الجمعة 22 نوفمبر.

وبعد ضمان تأهل المنتخبين لطوكيو الصيف المقبل، يسعى كلا المنتخبين لتتويج مشواريهما في البطولة لأول مرة، لا سيما منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب الذي يسعى لملامسة اللقب للمرة الأولى، منذ إنطلاق البطولة عام 2011.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار
وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين مصر وكوت ديفوار
تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 10 كما تذاع على قناة "تايم سبورت" المصرية على التردد الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت وكيفية إستقبالها
وتعد قناة تايم سبورت هي الناقل الحصري للبطولة داخل مصر، مثلما نقلت أحداث بطولة الأمم الأفريقية الماضية، بالإضافة لمباريات الأندية الأفريقية داخل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.
ويمكن إستقبال تردد القناة فضائياً على التردد الآتي: 11449 أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

بينما يمكن إستقبال القناة أرضياً على الحيز UHF 32 ويلزم لإستقبالها وجود شاشات تدعم البث الرقمي.
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