ترامب توقيع اتفاق تجاري مع الصين " قريبا جدا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن اتفاقا للتجارة مع الصين ”من المحتمل أن يكون قريبا جدا“ وإنه يقف مع كل من شعب هونج كونج والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط احتجاجات واسعة في هونج كونج.

ووأضاف ترالم خلال تصريحات تلفزيونية، إنه أوضح للرئيس الصيني أن ”هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا“ بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.

و تابع قائلا ”علينا أن نقف مع هونج كونج لكنني أيضا أقف مع الرئيس شي“.