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بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح "مؤتمر أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:41 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، افتتاح "مؤتمر أفريقيا 2019 " بعنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

وحضر المؤتمر كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ،وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

كما يشارك في المؤتمر عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.



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