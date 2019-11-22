بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح "مؤتمر أفريقيا 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الجمعة ، افتتاح "مؤتمر أفريقيا 2019 " بعنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.





وحضر المؤتمر كلا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ،وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.



