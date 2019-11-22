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تليفونات بنى سويف يودع كأس مصر أمام النصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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ودّع الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام ضيفه النصر بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3 وذلك في إطار المباراة التى أقيمت بمنافسات الدور التمهيدي الخامس، بكأس مصر.

وبدء تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفنى أحمد شعبان المباراة بتشكيل مكون من : مؤمن حسن ووائل مصطفى ومحمد عبد الرازق ومحمود عبده ومحمود مبارك وأحمد سيد ومحمد رجب وأحمد رضا وبلال أحمد وأحمد يوسف وأحمد عاطف .

فيما بدء النصر بقيادة مديره الفنى سيد عيد المباراة بتشكيل مكون من : أحمد جمال وحمودة سمير وأسامة رمضان الليبي ودخير محمد ومحمد عبد الناصر وويكا وأحمد حسين ومحمد محمود العطار ومؤمن عاطف وبابا ابراهيم .

تليفونات بنى سويف تقدم عن طريق احمد رضا بالدقيقة ١٦ بالشوط الثاني فيما أدرك محمود السيد مهاجم النصر التعامل لفريقه بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثانى .

ونجح تليفونات بنى سويف فى امتلاك زمام المباراة من البداية والسيطرة على وسط الملعب واللعب على الاجناب .

وشهد اللقاء اعتراضات بالجملة على أداء حكم اللقاء خاصة فى ظل الخشونة الزائدة من جانب بعض لاعبي النصر .

وخلال اللقاء أجرى التليفونات تغييرات بنزول كلا من محمد عاطف وصلاح فتحى ومصطفى عبد الرحيم بدلا من محمد رجب وأحمد رضا وأحمد عاطف .

فيما أجرى النصر تغييرات بنزول كلا من محمود أحمد ومحمود السيد ويوسف مجدى بدلا من ويكا ومحمد محمود ووحيد محمد .

وحصل كلا من محمد محمود ومحمد عبد الناصر على الكارت الاصفر.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمر رمضان وأحمد رشدى وأحمد عبد العزيز وأحمد جمال، وراقب الحكام تونى عثمان وأيمن فتحى مراقب لجنة المسابقات .

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