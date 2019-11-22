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تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول في نيل ميت غمر أسفل كوبري زفتى

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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شهدت مدينة ميت غمر العثور علي جثة شاب مجهول الهوية ومرتديا ملابسه بالكامل أسفل كوبرى زفتى بمدينة ميت غمر.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب أسفل كوبري زفتى بميت غمر.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر، وتم التحفظ على جثة الشاب ونشر صورة في محاولة للتعرف عليه من قبل ذويه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم نفل الجثة لثلاجة الموتي بمستشفي ميت غمر العام تحت تصرف النيابه لحين التعرف علي الجثمان والتصريح له بالدفن.
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الكلمات المفتاحية

مصر جثة اللواء فاضل عمار اخبار

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