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الزمالك يدرس السفر للكونغو بطائرة خاصة قبل موقعة مازيمبي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
أحمد السيد
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يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سفر الفريق الأول إلى الكونغو بطائرة خاصة، وذلك حرصا على عدم تعرض اللاعبين للإرهاق.

 

ويواجه فريق الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل، على ملعب لوبومباشي، في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك يدرس السفر للكونغو بطائرة خاصة قبل موقعة مازيمبي


ويأتي تفكير المجلس في سفر الفريق بطائرة خاصة إلى الكونغو، بعد المعاناة الكبيرة التي واجهت البعثة البيضاء خلال مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من نفس البطولة.

 

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى من دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

 

في سياق متصل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر المكتب التنفيذي عن موعد مبارة السوبر الأفريقي بين الفريق الأول لكرةة القدم بنادي الترجي ونظيره الزمالك.

 

وقرر الكاف إقامة المباراة بين الزمالك والترجي، يوم 14 فبراير المقبل، كموعد نهائي لإقامة المباراة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الخميس.

 

وكانت المباراة من المقرر إقامتها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب أزمة تحديد بطل دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة الكونغو الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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