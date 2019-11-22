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عاجل.. حريق داخل نادي الزمالك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمطعم داخل نادي الزمالك، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من داخل نادي الزمالك.

وعلى الفور دفع مدير الحماية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتبين نشوب الحريق بمطعم كبابجي داخل النادى، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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نادي الزمالك حوادث الفجر حريق اخبار الحوادث

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