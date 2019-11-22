"بالفيديو".. هاني عادل يروج لأحدث حفلاته في دبي



ومن الجدير بالذكر، أن هانى عادل شارك في العديد من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها "دوران شبرا"، و"ذات"، و"تحت السيطرة"، و"نصيبي وقسمتك".

روج الفنان هاني عادل لحفله الجديد، المُقرر إقامته مساء اليوم في دبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر المطرب هاني عادل مقطع فيديو جديد له، أثناء تجهيزاته لحفل الليلة بدبي، وعلق هاني على الفيديو قائلاً: "أثناء تحضيرات حفل الليلة في دبي بساحة كوكاكولا".وفي سياق آخر يُشار إلى أن المطرب هاني شارك شارك مؤخرًا فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وذلك خلال حكاية بعنوان "اتفضلوا فى الصالون"، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وهذه الحكاية من إخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولة العمل كل من هنا شيحة، هاني عادل، فراس سعيد وأحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسى صالح.