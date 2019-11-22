نزار: "رحلة خاصة لاكتشاف الكنوز المصرية" مبادرة الآثار في عام التعليم (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين نزار مساعد وزير الآثار للعرض المتحفي، إنه في إطار إعلان عام 2019 عام التعليم في مصر، وبالتعاون بين مصر وإيطاليا تم إطلاق مبادرة "رحلة خاصة لاكتشاف الكنوز المصرية" لتبادل الخبرات من أجل إثراء الوعي الثقافي والأثري للنشئ الصغير والأجيال القادمة.



وأشارت أنه تم تفعيل المبادرة من خلال معرض وورشة تعليمية تفاعليه مخصصة للأطفال تم تنظيمها بالمتحف المصري بالتحرير، وهي عبارة عن مسار يأخذ الأطفال في جولة عبر المدن المختلفة في مصر والتعرف على مختلف الاثار الموجوده بها والبعثات الأثرية التي تعمل بمدن و محافظات مصر.



كما تسلط المبادرة الضوء -والكلام لنزار- على حرص مصر متمثلة في وزارة الآثار بالاهتمام والعناية الكبيرين لتثقيف الأطفال والنشء بنشر ورفع التوعية الأثرية والثقافية لديهم عن التراث الحضاري وآثار وطنهم، ودليل على ذلك تعاون الوزارة مع مختلف البعثات الأثرية الأجنبية في مشروعات تعليمية للأجيال القادمة.



وأكدت أن هذا الاهتمام تشارك فيه البعثات الأثرية الإيطالية ليس فقط لأهمية نشر الثقافة عن التاريخ ودوره في تكوين و ترسيخ المبادئ الإنسانية لدى النشء ولكن أيضًا إيمانًا بأنه كلما زاد الوعي لدى الأطفال بقيمة التراث الأثري و الحضاري الذي تتمتع به مصر كلما زادت الرغبة و الإصرار على حماية هذا التراث.



وأضافت أنه في إطار المبادرة أصدرت الآثار كتابين آخرين ووجه وزير الآثار معاونيه بعمل نسخ إلكترونية ويتم بثها من خلال موقع الوزارة، كما يتم إرسال نسخ منها أيضًا "بي دي إف" لوزارة التعليم ووزارة التضامن لتوسيع رقعة نشر الكتاب، وتلك مجرد بداية حيث تسعى الآثار لرفع الوعي لدى طلبة المدارس في إطار ما توليه الدولة من اهتمام للعلم والتعليم وباعتبار عام 2019 في مصر هو عام التعليم.



جاءت تصريحات نزار على هامش احتفال المتحف المصري بالتحرير باليوم العالمي للطفولة والذي شهد انطلاقه أمس وزيري الآثار والتضامن الاجتماعي والسفير الإيطالي في المتحف المصري بالتحرير، بحضور قيادات وزارة الأثار والسفارة الإيطالية.



والمتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، ويضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، ويضم المتحف الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.



وبدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم، وعملوا على جمع الآثار المصرية، وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية.



وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلبًا.



لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم، فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن ببعض هذه المناطق كنوزًا خفية.



وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنقطة الشمالية لميدان التحرير «الإسماعيلية سابقًا» على امتداد ثكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل، واحتفل بوضع حجر الأساس في 1 أبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار «الوزراء» وكل أعضاء وزارته، وتم الانتهاء من المشروع علي يد الألماني هرمان جرابو.



في نوفمبر 1903 عينت مصلحة الآثار المهندس المعماري الإيطالي إليساندرو بارازنتي الذي تسلم مفاتيح المتحف منذ التاسع من مارس 1902 ونقل المجموعات الأثرية من قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد وهي العملية التي استُخدم خلالها خمسة آلاف عربة خشبية، أما الآثار الضخمة فقد تم نقلها على قطارين سيرًا ذهابًا وعودة نحو تسع عشرة مرة بين الجيزة وقصر النيل.



وحملت الشحنة الأولى نحو ثمانية وأربعين تابوتًا حجريًا، تزن ما يزيد على ألف طن إجمالًا. إلا أن عملية النقل قد شابتها الفوضى بعض الوقت. وتم الانتهاء من عمليات النقل في 13 يوليو 1902، كما تم نقل ضريح مارييت إلى حديقة المتحف، تلبيةً لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتا طويلًا في تجميعها خلال حياته.