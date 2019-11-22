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صعود الشرقية والنصر لدور الـ 32 بكأس مصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج مباريات اليوم الجمعة التي أقيمت في الدور التمهيدي الخامس من كأس مصر عن فوز فريق النصر على مضيفه فريق تليفونات بني سويف بضربات الجزاء الترجيح4-3.

لعب النصر اللقاء بتشكيل ضم : أحمد جمال وحمادة سمير وأحمد خليل كالوشا واسامه الليبي وبخير محمد ومؤمن عاطف وويكا ويساه وبابا ابراهيم وأحمد حسين ومحمد عبدالناصر اوشا ومحمد العطار ميدو.


تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم فريق تليفونات بني سويف في الدقيقة 16 للشوط الثاني، عن طريق أحمد رضا تعادل محمود السيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع للنصر.

وعلى ملعب الشرقية بالزقازيق حقق فريق الشرقية مفاجأة بالفوز على فريق الألومنيوم بضربات الجزاء الترجيح 3/5 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبى لكل الفريقين ٠

وتختم غداً مباريات كاس مصربإقامة 6 مباربات هي :

1- أبو قير مع المنصورة على ملعب أبو قير
2- الاعلاميين مع البنك على ملعب الاعلاميين
3- الترسانة مع الأوليمبي على ملعب الترسانة
4- بنى سويف مع عرب الرمل على ملعب بنى سويف
5- دكرنس مع الحمام على ملعب دكرنس
6- بيلا مع سنورس على استاد كفر الشيخ
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