شاهد.. أسما شريف منير بإطلالة جديدة أكثر جمالا وتألقًا

نشرت الإعلامية أسما شريف منير أحدث صورها، ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة جميلة واختارت اللونين الأبيض والأسود ليكون عنوان أزيائها التي ارتدتها، كنا وضعت ماكياج بارز ومميز أعطاها بريق خاص، وقامت بتصفيف الشعر ناعم ومنسدل على الأكتاف، كما ارتدت حلق ذهبي مميز زاد جمال طلتها.



علقت على الصورة وكتبت "كل يوم بداية جديدة" تبادل جمهورها التعليقات الإيجابية على الصورة حيث كتب لها معجب "جميلة" وعلقت أخري وكتبت " لون شعرك هنا حلو كتير عليكي"، وعلق لها اخر "يا وعدي علي الجمال".



في سياق آخر تعرضت الإعلامية أسما شريف منير خلال الأسابيع الماضية لهجمة كبيرة عبر نوافذ السوشيال ميديا المختلفة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وصفها للشيخ الشعراوي بالمتطرف عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك".



مما دفعها لإغلاق حسابه على"فيسبوك"، وخرجت من خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "MBC" ، حيث قدمت اعتذارها للمشاهدين والجمهور وهي في حالة بكاء وانهيار شديد على الهواء، ودافعت عن وصفها للشعراوي بالمتطرف بأنها لا تقصد الإهانة أو الإساءة.



تشارك الإعلامية أسما شريف منير والدها الفنان شريف منير في تقديم البرنامج الفني "أنا وبنتي" والذي يذاع عبر نافذة قناة "ON E"، ويستضيف نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي، وتدور فكرة البرنامج حول حديث النجوم عن حياتهم الشخصية وأعمالهم الفنية، ويتم الحديث بشكل اجتماعي كوميدي حول أحدث ما يقدمه النجوم على الساحة الفنية، وتدور الحلقة بشكل شيق نظرا لما يتمتع به النجم شريف منير من حضور وكاريزما خاصة به تشيف للحلقة شكل مختلفة.