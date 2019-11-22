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نشرة حوادث "الفجر": إخلاء سبيل 18 متهمًا بـ"الجناح العسكري".. وحريق أمام جامعة القاهرة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:31 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"واحد رمى سيجارة".. حريق بالسلم الهيدروليكي لكوبري المشاة أمام جامعة القاهرة
تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن جيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق محدود اندلع في سلم هيدروليكي خاص بكوبري المشاة أمام جامعة القاهرة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.

أمن الجيزة يوجه ضربة قوية لتجار المخدرات
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، وللتفاصيل اضغط هنا.

في حملة أمنية مكبرة.. ضبط 17 قطعة سلاح ناري بقرية الحجيرات بقنا
شنت أجهزة وزارة الداخلية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واستهداف البؤر الإجرامية، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون ومتاجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية وضبط المحكوم عليهم الهاربين بقرية الحجيرات دائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. ضبط هارب ينتمي للجماعة الإسلامية بالمنيا مطلوب في ١٤٢ قضية
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط محكوم عليه هارب، ينتمي للجماعة الإسلامية بمحافظة المنيا، (تاجر ملابس – مقيم بالمنيا وله محل إقامة بالقاهرة)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (142) قضية (شيكات بدون رصيد – إيصالات أمانة) بلغ إجمالى أحكام مدة الحبس فيها (119) سنة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية معه، وللتفاصيل اضغط هنا.

إخلاء سبيل 18 متهمًا في "الجناح العسكري"
أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإخلاء سبيل 18 متهمًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميًا بـ"الجناح العسكري"، وللتفاصيل اضغط هنا.

عذبتها حتى الموت.. حبس سيدة بعد قتلها نجلة زوجها والسبب "بتخرج أسرار البيت"
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس سيدة وتدعى شيماء البالغة من العمر 32 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتل ابنه زوجها الطفلة "رقي.م" بعد تعذيبها وضربها حتى الموت، وللتفاصيل اضغط هنا.
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