Advertisements
Advertisements
Advertisements

محاضرة عن إدمان الإباحية في مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
أعلنت إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، عن تنظيم محاضرة عن "إدمان الاباحية" لفتيات إعدادى وثانوى، بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ابى سيفين بكفر الزيات،
وذلك فى دير الشهيد العظيم مارمينا.

واشارت المطرانية ان المحاضرة ألقتها الدكتورة امل نبيه، وسلامة مسعد، بمشاركة اعضاء وخدام مكافحة الادمان بمطرانية طنطا وتوابعها

وتحتفل الكنيسة القبطية، اليوم، بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل رئيس جند الله، وترجع قصة الاحتفال به حيث كان البابا ألكسندروس البطريرك التاسع عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، وجد أن أهل الإسكندرية يقيمون عن جهل عيدًا في هيكل زُحل بالإسكندرية.

حيث يذبحون الذبائح ويوزعون لحومها على الفقراء،فلما حان العيد جمع البطريرك المسيحيين ووعظهم وشرح لهم أن هذا العيد لإله وثنى، ولابد أن يتحول عيده إلى عيد لرئيس الملائكة ميخائيل الذي يشفع في البشر عند الله من أجل الزروع والأهوية والمياه.

وبذلك تبقى عادة الاحتفال مستمرة حيث تُقدَّم الذبائح صدقة للفقراء والمساكين على اسم رئيس الملائكة ميخائيل وبُنيت كنيسة كُرِّست في 12 هاتور على اسم رئيس الملائكة ميخائيل الذي كان مع القديسين يقويهم ويعزيهم حتى أكملوا جهادهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطرانية طنطا بطاركة الكنيسة القبطية الادمان

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

منذ أقل من ساعة

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 15 ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

kora live| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 7 ساعات

أول صفقة طلبها مورينيو بعد تولي توتنهام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. كنائس مصر تحتفل بتذكار الملاك ميخائيل

اليوم.. الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة البطريرك مكاريوس الـ69

غدًا.. مطرنية المنصورة تحتفل بتذكار تجليس الأنبا داود (صور)

اليوم.. "الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى نقل جبل المقطم وسمعان الخراز

اليوم.. إقامة صلوات عشية عيد أبي سيفين بمصر القديمة

كنائس قنا تحتفل بتذكار نياحة مطرانها الراحل الأنبا مكاريوس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

02:10 م

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status