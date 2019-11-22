محاضرة عن إدمان الإباحية في مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس





حيث يذبحون الذبائح ويوزعون لحومها على الفقراء،فلما حان العيد جمع البطريرك المسيحيين ووعظهم وشرح لهم أن هذا العيد لإله وثنى، ولابد أن يتحول عيده إلى عيد لرئيس الملائكة ميخائيل الذي يشفع في البشر عند الله من أجل الزروع والأهوية والمياه.



وبذلك تبقى عادة الاحتفال مستمرة حيث تُقدَّم الذبائح صدقة للفقراء والمساكين على اسم رئيس الملائكة ميخائيل وبُنيت كنيسة كُرِّست في 12 هاتور على اسم رئيس الملائكة ميخائيل الذي كان مع القديسين يقويهم ويعزيهم حتى أكملوا جهادهم.





أعلنت إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، عن تنظيم محاضرة عن "إدمان الاباحية" لفتيات إعدادى وثانوى، بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد العظيم ابى سيفين بكفر الزيات،وذلك فى دير الشهيد العظيم مارمينا.واشارت المطرانية ان المحاضرة ألقتها الدكتورة امل نبيه، وسلامة مسعد، بمشاركة اعضاء وخدام مكافحة الادمان بمطرانية طنطا وتوابعهاوتحتفل الكنيسة القبطية، اليوم، بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل رئيس جند الله، وترجع قصة الاحتفال به حيث كان البابا ألكسندروس البطريرك التاسع عشر من بطاركة الكرازة المرقسية، وجد أن أهل الإسكندرية يقيمون عن جهل عيدًا في هيكل زُحل بالإسكندرية.