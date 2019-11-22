عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عن أن سوزان مبارك تُعالج من مضاعفات وتبعات عملية جراحية في منطقة الديسك بالظهر أجرتها العام الماضي، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة، وأن زيارتها ممنوعة في الوقت الحالي، رافضًا الإفصاح عن اسم المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.





وفي سياق متصل، قال فريد الديب، المحامي الخاص بأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الشائعات التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق سوزان مبارك، لا أساس لها من الصحة.





وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه لا صحة للشائعات التي تلاحق قرينة الرئيس السابق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر ما يتعلق بأسرة الرئيس السابق.





كانت مواقع إخبارية، قد نشرت أنباء حول وفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق.





وأعلن علاء مبارك، أمس الخميس، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تطورات الحالة الصحة لوالدته مؤكدًا على أنها في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وتخضع للعلاج.





كانت شائعات الوفاة تطارد زوجة الرئيس السابق، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ يشير إلى وفاتها.



