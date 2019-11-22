Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل .. فريد الديب يكشف لـ"الفجر" الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:25 م
Advertisements
سوزان مبارك
سوزان مبارك
هدى زيدان
Advertisements
كشف مصدر مقرب من عائلة مبارك، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عن أن سوزان مبارك تُعالج من مضاعفات وتبعات عملية جراحية في منطقة الديسك بالظهر أجرتها العام الماضي، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة، وأن زيارتها ممنوعة في الوقت الحالي، رافضًا الإفصاح عن اسم المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج.

وفي سياق متصل، قال فريد الديب، المحامي الخاص بأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الشائعات التي تداولتها عدد من المواقع الإخبارية حول الحالة الصحية لقرينة الرئيس السابق سوزان مبارك، لا أساس لها من الصحة.

وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه لا صحة للشائعات التي تلاحق قرينة الرئيس السابق، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر ما يتعلق بأسرة الرئيس السابق.

كانت مواقع إخبارية، قد نشرت أنباء حول وفاة سوزان مبارك قرينة الرئيس الأسبق.

وأعلن علاء مبارك، أمس الخميس، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تطورات الحالة الصحة لوالدته مؤكدًا على أنها في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وتخضع للعلاج.

كانت شائعات الوفاة تطارد زوجة الرئيس السابق، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ يشير إلى وفاتها.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وصية غير متوقعة من شقيقة فيفي عبده قبل وفاتها فجر اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

توفيق عكاشة يكشف كارثة عن قطر

منذ حوالي 14 ساعة

قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ ساعة و 17 دقيقة

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الكشف عن ممثلي إفريقيا في مونديال الأندية بنظامه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ظهورها بفستان قصير أمس.. إطلالات شبه عارية لـ رانيا يوسف (صور)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ يوم

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة سوزان مبارك

منذ حوالي 17 ساعة

أول صفقة طلبها مورينيو بعد تولي توتنهام

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صدام بين محمد صلاح وليفربول بسبب الأولمبياد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. فريد الديب يكشف حقيقة وفاة سوزان مبارك

موعد أول مباراة لكهربا مع الأهلي

01:29 م

kora now| مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

02:10 م

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

عاجل.. يورجن كلوب يثير الجدل في المؤتمر الصحفي حول إصابة محمد صلاح

02:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status