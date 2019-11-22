اصطدام بين ميكروباصين أمام محطة مترو جامعة القاهرة

اصطدم منذ قليل، ميكروباص يحمل ركاب، مع آخر، عند محطة مترو جامعة القاهرة، مما أدى إلى اختلال توازن سائق الأولى، وطلوعه أعلى رصيف المارة وتحطم الجانب الأيمن ومقدمة السيارة، بينما تضررت السيارة الأخرى بخدوش من الجانب الأيسر.





وأدى التصدام إلى تضرر مركبتين بخاريتين أيضا كانتا تمران وقت وقوع الحادث، فضلا عن وقوع إصابات طفيفة بين الركاب.



