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"بإطلالة رياضية".. نسرين طافش تخطف أنظار مُحبيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:15 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت نسرين فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي داخل منزلها، وتقوم بأداء التمارين الرياضية لكي تحافظ على صحتها ورشاقتها، وعلقت نسرين على الفيديو قائلة:"روتيني اليومي مع قطتي الصغيرة".

وأضافت نسرين قائلة: "المرونة ليست في الجسد فقط، بل في التفكير والوعي"، ونال الفيديو على إعجاب كبير من قبل مُحبيها.

ومن الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من تأليف السينارست محمد البطوش، وتولى إخراجه أحمد إبراهيم أحمد، ومن إنتاج تلفزيون أبو ظبي، كما شاركت مؤخرًا في فيلم" نادي الرجال السري"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا.
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الكلمات المفتاحية

فن اطلالة نسرين طافش أخبار الفن

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