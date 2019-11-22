زيدان: بيل بإمكانه أن يكون لاعباً حاسماً

أشاد المدير الفني الفرنسي "زين الدين زيدان" بلاعبه الويلزي الدولي "جاريث بيل" في المقابلة الصحفية قبل مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قائلاً: " برأيي تم أثارة الجدل كثيراً حول موقف بيل، يجب ترك ذلك جانباً والتركيز في كرة القدم".





وتابع: "يجب أن يركز بيل في كرة القدم، يجب أن يقوم بدوره كلاعب، وأقوم بدوري كمدرب".





وأضاف: " لعب بيل جيداً مع منتخب بلاده، أوجه أنظاري لمستواه وآداؤه فقط دون أي شئ آخر، لا ألتفت للشائعات".





وإستطرد: " لن أتحدث عن موضوع بيل مرة أخرى، هذا ما يجب أن يعيه مشجعي ريال مدريد، وهذا ما يجب على زملاؤه أيضاً".





وأكمل: "بأمكان بيل أن يكون لاعباً حاسماً، هو لاعب هام جداً لفريقنا، سأعتمد عليه بالتأكيد".





وبسؤاله عن لاعب ريال مدريد المعار أوديجارد أتم زيدان: " الحديث عودته لنا سابق لأوانه، لكنني أتابعه، أعتقد أنه يؤدي جيداً مع سوسيداد".





ويستضيف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني بملعب سانتياجو بيرنابيو.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.