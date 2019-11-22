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رئيس الإنجيلية يهنئ غادة والي باختيارها وكيل سكرتير الأمم المتحدة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تهنئة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن  أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر اتقدم بخالص التهنئة القلبية بتولي سيادتكم منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية في تقديم للعالم نموذجًا للمرأة المصرية والعربية والأفريقية الناجحة، والتى اجتهدت وتفاعلت مع العالم، وبرهنت على تمتعها برؤية عصرية وقدرة على الإنجاز فى العمل الميدانى.

كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد هنأ غادة والى بمنصبها الجديد وقد نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا رسميا منذ قليل ونص البيان على الآتى: 

يسرني أن أهنئكم بمناسبة تعيينكم مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإن توليكم هذا المنصب الرفيع هو نتيجة لما هو مشهود لكم به محليًا ودوليًا من خبرة وكفاءة وتميز وهو فخر لكل مصري. ونحن إذ نهنئ أنفسنا بهذا النجاح ننضم لصفوف أبناء مصر الذين يشعرون ببالغ الفخر بمعاليكم كأحد أبناء مصر الذين طالما تفوقوا في المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر خفاقًا.
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الكلمات المفتاحية

غادة والي المدير التنفيذى الإنجيلية أخبار مصر

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