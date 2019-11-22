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قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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حرص المصليين وأئمة المساجد بقرية الصوالح غرب طهطا بمحافظة سوهاج قبل التوجه إلى صلاة الجمعة على التوجه إلى الكنيسة الإنجيلية بالقرية لحضور فاعليات لقاء الحب والتعايش الذي أقامته لجنة الحوار بمجمع سوهاج الإنجيلي.

بدأ اللقاء بالترحيب من رئيس اللجنة القس هاني دانيال معربا عن سعادته بهذا التجمع المتميز والأول من نوعه الذي يعقد في القرية وتحدث في اللقاء كلا من الشيخ محمد مختار المدرس بالأزهر والواعظ بالأوقاف المصرية والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات بسنودس النيل الإنجيلي.

كما علق القس رفعت فكرى عن اللقاء وقال: كان لقاء متميزا لمست فيه الترابط والمحبة بين الأهالي.

تابع " رفعت" فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: الكنيسة الإنجيلية ساهمت في بناء المسجد وعند بناء الكنيسة ساهم المسلمون في بناءها وتبرعوا بالأسمنت الصوالح قرية نموذج للتعايش الحقيقي بين المسلمين والمسيحيين.

كما شارك أيضا باللقاء من أئمه القرية الشيخ حسن حمدى امام مسجد الصوالح والشيخ ممدوح ابو ضيف خطيب مسجد الفتح، وقد حرصوا جميعا علي تأكيد روح الوحدة والتعاون التي تتسم بها القرية وعلي الحب الذي يربط بين المسلمين والمسيحيين متمنين لمصر الخير والاستقرار.
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
قبل صلاة الجمعة.. مسلمو قرية الصوالح بسوهاج يشاركون في فاعليات لقاء الحب والتعايش
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