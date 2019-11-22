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الزمالك يستقر على ملعب مباراة أول أغسطس الانجولي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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استقر مسئولو نادي الزمالك على ملعب مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها يوم 7 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وطلب مسئولو الزمالك بخوض المباريات الافريقية على ستاد القاهرة.

وأكد شادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ملعب السلام سيحتضن لقائي الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات، في الوقت الذي يواجه الزمالك نظيره أول أغسطس الأنجولي يوم 7 من الشهر ذاته.

وحصل مسئولو الجبلاية بشكل رسمي على موافقة الجهات الأمنية بإقامة المباريات الافريقية للقطبين على ملعب السلام.

ويدخل الزمالك لقاء إنبي بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لمنحهم دفعة معنوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فترة التوقف الطويلة للمسابقة على خلفية ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويعلم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جيدًا أهمية تحقيق الانتصار على الفريق البترولي والتأكيد على أن الفريق حقق النتائج المرجوة من فترة توقف بطولة الدوري وسلسلة الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

واستعاد الزمالك عدد كبير من اللاعبين المصابين ويأتي على رأسهم مصطفى فتحي وشيكابالا بعد فترة الغياب بسبب الإصابة إلى جانب محمد حسن لاعب الوسط لتعويض إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.

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