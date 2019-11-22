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الاستشعار عن بعد: القمر الذي سيُطلق خلال ساعات سيغطي كل شبر في مصر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:05 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مدحت مختار، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، إن التخطيط لإطلاق قمر صناعي مصري بدأ منذ 6 سنوات، حيث كان هناك دعم كبير من القيادة السياسية لإطلاق قمر صناعي مصري.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قمر "طيبة 1" مداره سيكون ف المنطقة المسجلة باسم مصر في الأمم المتحدة وهو خط 35،5 شرق، ولا يمكن لأحد الاعتداء عليه.

وأضاف الدكتور مدحت مختار، أن القمر الصناعي المصري الذي سيطلق خلال ساعات سيغطي كل شبر في مصر، ومناطق من شمال أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، حيث هناك دراسة للسعة التي سيغطيها فوق كل منطقة.
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